Revelan fragmento de nuevo sencillo de Boza

"...Tú no me amabas...no era nada...creía en ti cuando ya no creía en nada...cuando entienda que no hay otro como yo, y que no la amen ni se lo hagan como yo...", dice parte de la canción.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCYmsI7Zhbde%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by Faster el sharaawy (@fastermusica)

Cabe señalar que hace algunos días, el intérprete reveló que en el mes de febrero lanzará 6 temas de su álbum "Bucle", asegurando que cada uno será un hit.