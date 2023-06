Shakira y Manuel Turizo - Letra completa Copa Vacía

Shakira, Manuel Turizo - Copa Vacía (Official Video)

Letra completa de Copa Vacía - Shakira y Manuel Turizo

Lo ves, así, a este ritmo no puedo seguir,

ya no sé qué más hacer para obtener más de tí

Porque no quieres cuando yo quiero

estás más frío que el mes de enero

pido calor y no das más que hielo, oh, oh, oh

Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué

quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah, ah, ah

Siempre tan ocupado con tanto negocio,

te haría bien, mi amor, un poquito de ocio

relájate aquí en el sofá y dame tu atención, oh, oh, oh

No hay que ser poeta pa endulzarme el oído

suelta el teléfono, usa tu mano conmigo

sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo

Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué

quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah, ah, ah

Manuel Turizo

Como si no sintiera nada

ahora me miras tan diferente y yo nadando contra la corriente

me tiene en la calle buscando

con qué llenar este vacío que se siente

Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona

reanimando un corazón que no reacciona

no quiero intentarlo con otra persona

Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué

quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah, ah, ah

Shakira

Tus besos son de agua salada

me voy, no me calma nada

te espero y me desilusionas

y así no funciona

Porque no quieres cuando yo quiero

estás más frío que el mes de enero

pido calor y no das más que hielo, oh, oh, oh

Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué

quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah, ah, ah.