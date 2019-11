Nimay González • 21 Nov 2019 - 12:57 PM

El procurador de la Administración, Rigoberto González, dio a conocer este jueves que se encuentra analizando la posibilidad de pedir que se realice una audiencia de control al pleno de la Corte Suprema de Justicia en el caso que se le sigue a la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell.

Publicidad

“Estamos analizando eso, lo estamos estudiando sobre la base de la información que ya solicitamos y vamos a recibir… después que analizamos la información yo tengo que emitir una resolución sustentándola para pedirle a la Corte Suprema que me asigne un juez de garantías y que ese juez de garantías me fije la fecha de la audiencia” a fin de determinar si es separada o no del cargo antes de que se haga efectiva su renuncia, expresó González.

La Procuraduría de la Administración inició la investigación contra la Procuradora Porcell a raíz de la filtración de las conversaciones del expresidente Juan Carlos Varela en el sitio Varelaleaks.com.

González Explicó que esta investigación debe hacerla con mucho cuidado y cumpliendo con lo que le permite la constitución y la ley a fin de garantizar que la misma esté bien iniciada bien encausada para que resista el contradictorio, en caso de que la Procuraduría de la Administración no pueda terminar la investigación antes de enero de 2020 y “que después no se diga, los que me están pidiendo que lo haga en un tiempo relativamente corto que lo hice de manera apurada para beneficiar a alguien”.

"Por eso he dicho un paso a la vez, no se trata de que esta investigación yo tenga que terminarla la otra semana y me dice el juez de garantías nada de lo que usted hizo sirve, y esos mismos que me están cuestionando el problema del tiempo después mañana me van a cuestionar que el Procurador lo hizo apresurado para encubrir a la que ellos dicen que es mi amiga”, señaló.

Añadió que si producto de las investigación que se están desarrollando surgen evidencias de la comisión de un acto delictivo y él tenga que imputar cargos o solicitar separaciones, por ejemplo, deberá hacerlo sobre la base de las pruebas recabadas las cuales debe ser validadas por un juez, para lo cual se deberá solicitar una audiencia de validación de pruebas.

Agregó que de no lograr culminar la investigación antes de enero, cuando Porcell dejará el cargo, el deberá declinar el caso y el mismo pasaría al Ministerio Público porque por Constitución es la entidad que investiga.