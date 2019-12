Linda Batista • 30 Dic 2019 - 01:24 PM

"Aquí nos quieren echar la culpa a los docentes de los fracasos de los estudiantes y no lo vamos a aceptar", así lo indicó el dirigente magisterial Humberto Montero, tras señalar que no se trata de buscar culpables dado que "la educación es un problema de todos", no obstante no permitirán ser culpados por un trabajo que involucra a más personas.

De acuerdo con Montero, los docentes han hecho propuestas que se han "engavetado", denuncian además que las direcciones nacionales del Ministerio de Educación (Meduca) no están haciendo su trabajo, y destacó que los alumnos son responsabilidad de la familia.

Detalló que un total de 1,500 escuelas están en crisis, de las cuales 300 están en un estado crítico, sin embargo al Meduca se les redujo el presupuesto, "¿Cómo hacemos?, cuestionó.

Agregó que el no estudio del periodo de transición que atraviesan los niños de primaria a secundaria, y de media a la universidad, también es uno de los factores que limita la educación panameña. Sugieren que haya una inducción a los estudiantes, previo a cada nuevo proceso.

"Hemos intentado dar propuestas para mejorar la parte estructural del sistema educativo panameño, algunas se implementaron y no se les dio el seguimiento, como el caso de las jornadas extendidas", mencionó.

Indicó que mientras hayan escuelas ranchos, no se puede esperar mejoras al sector educativo, hasta que se tengan condiciones mínimas de escolaridad .