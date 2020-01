Linda Batista • 16 Ene 2020 - 01:50 PM

Miembros del sector empresarial dijeron este jueves que rechazan la cifra que dio el director de la Caja del Seguro Social (CSS), Enrique Lau, sobre la morosidad que tienen la empresa privada con la institución.

Tanto el presidente de Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Julio De La Lastra, como el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Jorge Juan de la Guardia, sostienen que hicieron una revisión y hallaron que hay empresas que ya no existen y otras que tienen a sus directores muertos.

Ante esto, ambos presidentes sugieren revisar bien el listado, depurar y “ser responsables con la información”.

“De 1,800 solo encontramos morosos a 10 de las empresas agremiadas... hablar de 60% de morosidad me parece que no es lógico y no fuera sostenible en este momento”, sostuvo de la Guardia; mientras que de La Lastra dice que tienen una década pidiendo estudios actuariales y que “no podemos esperar un año más”.

Por su parte, de la Guardia dijo que “las empresas que retienen la cuota obrera oatronal debe caerles todo el peso de la ley”.