Nimay González • 22 Ene 2020 - 01:51 PM

El Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación (Copeme) entregó este miércoles al Ministerio de Educación (Meduca) un informe completo sobre los resultados alcanzados durante su primer año de gestión.

En el documento, Copeme plantea los aspectos o metas prioritarias que fueron identificadas y deben ser atendidas para lograr mejoras en el sistema educativo panameño.

“Nos dimos cuenta que había cinco metas priorizadas que debían ser ejecutadas entre el 2019 al 2022 para tener alto impacto. La primera un sistema de información, en Panamá se hacen políticas públicas sin información relevante que nos pueda ayudar a tener idea de cuál es la tasa de retorno de inversión sobre los dineros y recursos que se utilizan. Esos sistema de información incluyen desde lo que ocurre en las escuelas, el personal que existe, las evaluaciones a todos los actores, y tener un instituto público descentralizado y autónomo que hagas este trabajo, además de la labor que tiene que hacer el Meduca que es el entre rector”, explicó Nivia Rossana Castrellón.

Agregó que la segunda meta es la descentralización para la atención de los planteles escolares y el nombramiento de los docentes a tiempo, lo cual iniciaría como un plan piloto que con la experiencia se irá sistematizando para llevarlo a todo el territorio nacional.

“Situaciones como que las escuelas no estén listas, que los profesores no estén nombrados, que no estén los equipos, que los niños no estén matriculados, esos son temas administrativos, en la medida que haya descentralización y que las decisiones no solamente se tomen en Cárdenas sino en cada una de las regiones y haya un empoderamiento de los actores para el bien de la comunidad educativa, nosotros estamos convencidos que las escuelas van a funcionar mejor, de nada sirve tener el recurso y que llegue en octubre, lo necesitamos en todas las escuelas el primer día de clases”, enfatizó.

La tercera meta es la cualificación docente, lo cual significa que haya una formación continua del educador cuando sale de la universidad, eliminando los cursos de verano y estableciendo un instituto público de capacitación multidisciplinario que permita que el educador tenga acceso a recursos, orientación y guía a través de modalidades presenciales, semipresenciales o virtuales durante todo el año, “eso le va a permitir al educador poder hacer un mejor trabajo y lograr los aprendizajes significativos que nos interesan”.

La salud física, mental y emocional de los diferentes actores, vendría siendo la cuarta meta planteada en el informe, ya que en la actualidad no hay un diagnóstico de cómo está el cuerpo educativo y administrativo.

Y finalmente, Castrellón informó que la quinta meta son las trayectorias escolares completas, detallando que “Panamá tiene 9.5 de escolaridad promedio de su población, pero el problema es que el 10% más rico tiene 14 años de escolaridad versus el 20% más pobre que tiene 5 años de escolaridad, hay una correlación directa entre el incremento de años de escolaridad y de la capacidad de inclusión y de movilidad económica y social de nuestra población, entonces queremos asegurarnos que nuestros niños y niñas no dejen la escuela”.

Con colaboración de Nitzia Ríos, periodista de RPC Radio