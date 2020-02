Odalis Núñez • 22 Feb 2020 - 01:41 PM

Personal del Ministerio de Salud (Minsa), decomisaron y destruyeron gran cantidad de alimentos en mal estado y varios paquetes de cigarrillos de contrabando, durante la inspección de los puestos de venta de alimentos a los largo de la ruta del Carnaval en la Cinta Costera.

Durante el operativo, el director de la región metropolitana de Salud, Dr. Roldan Vallejos detalló que se detectó al menos 70 libras de pollo dañado “inclusive había moscas en su parte interior”, 20 libras de chuleta de cerdo, el envase de la carne en palito entre ropa de uso personal y sin suficiente refrigeración.

También inspeccionamos el carné de salud, “que todos deben portar el verde y el blanco, quien no lo porte, pues tampoco podrá atender los puestos de expendio de alimentos y su vestimenta”.

Los vendedores que incumplan las normas sanitarias serán sancionados con multas y de observar que no cumplen con las condiciones sanitarias, se les saca de la ruta y se suspende el puesto.

“Si ellos no siguen las normas de la cadena de frío tenemos que llamarle la atención y decomisar el producto”, dijo Vallejos.

El Minsa expresó que en inspecciones de puestos ambulantes en otros puntos del país se han encontrado que algunos no cuentan con los permisos para operar, manipuladores que no portan la documentación aprobada por esa entidad, otros con carné de dudosa procedencia, de igual manera se destruido productos que no cumplen con las medidas sanitarias ni la cadena de frío apropiada y que pudiesen afectar la buena salud de los consumidores.

El Ministerio de Salud recomienda a la población seguir las medidas preventivas y de higiene como el lavado de manos, utilice el bloqueador solar, use el preservativo, hidratarse bebiendo agua, no fumar ni libar licor en exceso y utilizar el conductor designado.

Con colaboración de José Garibaldi, periodista de Telemetro Reporta.

