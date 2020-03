Anghy De Gracia • 30 Mar 2020 - 01:39 PM

La Autoridad de Tránsito y Transporte Trerrestre (ATTT) estableció un nuevo horario de circulación para los taxistas y Metro Bus, como medida para evitar el contagio del nuevo coronavirus COVID-19. El tiempo de circulación de los taxistas será de 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y Mero Bus de 4:00 a.m. a 12:00 a.m.