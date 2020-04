Linda Batista • 21 Abr 2020 - 08:56 AM

La Asociación Panameña de la Radiodifusión indicó que los medios de comunicación en Panamá atraviesan la peor crisis que han enfrentado en la historia, ante las cancelaciones publicitarias de hasta un 95%, dejándolos en "una situación precaria", según manifestó, Pedro Solís, presidente de la asociación.

Detalló que los medios de comunicación vienen de una situación difícil desde hace cinco años, y la pandemia ha complicado todo mucho más. "Estamos tratando de ser lo más creativos posible. Hemos tenido que conversar con nuestros colaboradores para no despedirlos o sacarlos de planilla, hemos reducido porcentaje de la nómina para subsistir; y en el algunos casos, hemos tenido que cortar operaciones en algunas horas de la noche para minimizar los gastos eléctricos", explicó.

Sostuvo que hasta ahora no han tenido ningún apoyo de las instituciones de servicios públicos y hacen un llamado al presidente de la República, Laurentino Cortizo, para que se sancione la ley de moratoria. "La moratoria no es un regalo, es una facilidad de pago que estamos solicitando por 90 días, que estimamos nosotros durará la pandemia, no queremos que nos regalen nada, es prorrogar los pagos", acotó Solís.

Agregó que de momento las leyes hablan de personas o empresas que consumen cierta cantidad de electricidad, sin embargo, dijo que por la naturaleza del trabajo, los medios consumen mucho más, y por ende no tienen apoyo.

Mencionó que en Australia y España, los gobiernos han dado una serie de apoyos a los medios, y en Estados Unidos se ha logrado que la banca de préstamos blandos durante este periodo, para que los medios puedan pagar nóminas y servicios; mientras "en Panamá seguimos esperando que se nos dé la mano".

"Somos una empresa esencial en este momento. Informamos y entretenemos a la población en medio de su confinamiento. Si no nos sostenemos y no podemos estar al aire, aquí peligra hasta la democracia", concluyó.

Por su parte, la Asociación Panameña de Agencias de Publicidad (APAP), hizo un llamado a los comercios a que en medio de la pandemia por COVID-19, no dejen de anunciarse. "Las empresas que siguen comunicando son las que más fácil se recuperan, hay que crear la confianza al consumidor de que saldremos de esta", indicó la APAP.

Agregaron los publicistas que el protocolo de reapertura que se trabaja con el Ministerio de Comercio e Industrias, debe irse levantando. "Nuestros clientes deben poder operar para que nosotros podamos generar; los medios tienen mucho más rating y más audiencia pero... no hay publicidad", finalizaron.