Odalis Núñez • 28 Abr 2020 - 08:51 AM

Julio Vives, de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), informó este martes que están a la espera de acciones inmediatas que ejecute el gobierno central para fortalecer la situación financiera de las municipalidades en el país, a raíz del COVID-19.

"Los municipios sufren en el presupuesto de funcionamiento, producto que no se está realizando las recaudaciones. También tenemos una inversión en placas que no se está moviendo, no se está vendiendo producto de esta crisis", dijo Vives.

Esto, tras la caída de los ingresos municipales, al no cobrar los tributos y el cierre de algunas empresas en los territorios, entre otros factores que les da una lectura clara de que los municipios no tendrán la capacidad logística, ni financiera para hacer frente a los gastos de planilla, y de funcionamiento.

"Le pedimos al presidente de la República, Laurentino Cortizo que nos apoye económicamente, ya le hemos enviado 5 notas para que conociera la agonía que están pasando los municipios", expresó Vives.

El pasado 24 de abril, durante una conferencia de prensa en el Consejo Municipal de Santiago en la provincia de Veraguas, Amupa representa a los 81 Municipios a nivel nacional explicaron con preocupación la difícil situación financiera que atraviesan, cuando los mismos han tenido una baja en sus ingresos de más del 50% en el mes de marzo, y proyectan para abril más del 80%, visualizan el mismo escenario para los meses subsiguientes por la prolongación de las medidas adoptadas, para mitigar el avance del virus.