Nimay González • 5 May 2020 - 12:07 PM

El expresidente de la de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) y actual presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos, Carlos Troetsch, explicó este martes que la extensión de la moratoria sobre el pago de préstamos hasta el 31 de diciembre del 2020, representa una ratificación de las acciones que ya habían sido implementadas por los bancos frente a la pandemia del coronavirus.

"Lo que se hizo ayer fue la ratificación y extensión de la moratoria bancaria" indica el Presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos, Carlos Troetsch.



Hoy en #RadioGrafía con @HugoFamania por @ecotvpanama y también por @rpc_radio pic.twitter.com/F6ySAodFzn — ECO TV (@ecotvpanama) 5 de mayo de 2020

“Lo que de hizo ayer fue la ratificación de ese programa (de moratoria) y la extensión del mismo hasta el mes de diciembre, es importante aclarar que este es un programa que busca beneficiar a aquellas personas que realmente no pueden pagar… entonces lo que se ha dicho es que vamos a continuar apoyando a aquellos sectores que se han visto afectados con esto, personas, compañías”, indicó Troetsch en el programa Radiografía de EcoTV.

En cuanto al aspecto de los intereses, señaló que los mismos serán distribuidos en las letras por pagar, reiterando que no se cobrará interés sobre interés.

“Vamos a suponer que en tres meses quedaste debiendo 500 dólares de intereses, lo que los bancos vamos a a hacer, una vez que inicies y comiences a poder pagar, nosotros vamos a tomar esos intereses y los vamos a acomodar dentro de las letras que a ti te tocan. Vamos a decir que te tocaba pagar 30 letras más en X cantidad de años, entonces quizá vamos a hacer 40 letras más y vamos a ir poniendo esos intereses dentro de esas letras de manera que tu salida de flujo no sea muy afectada, no se van a cobrar intereses sobre intereses”, detalló.

Reiteró que la moratoria no representa una condonación de intereses ni del capital prestado, explicando que esto no puede ser posible debido a que los sistemas bancarios a nivel mundial trabajan a través de prestar los dineros de los ahorristas y de los depositantes, “se les paga un interés, tomamos ese dinero y se lo préstamos al sector económico del país, por ende nosotros tenemos que poder recolectar ese dinero para regresarlo a los ahorristas y recolectarlos con tasas e intereses para pagarle intereses a los ahorristas”.

“Este programa de moratoria quiere decir que si tu no me puedes pagar ahorita porque no tienes forma de pagar, ok yo voy a esperar que esta situación se recupere y cuando se recupere y tu estés en las condiciones de pagar, entonces lo que no has podido pagar yo te lo voy a acomodar de una manera que si a ti te tocaba pagar 100 dólares mensuales tu sigas pagando 100 dólares mensuales , simplemente te voy a aumentar si antes tenías un préstamos a 5 años posiblemente te lo aumento a 5 años y medio o lo que tomé para que no te cambie tu capacidad de pago que tenias originalmente”, manifestó.