9 May 2020

El Ministerio de Educación (Meduca) dio a conocer que a partir del lunes 11 de mayo se estarán dictando clases por televisión para estudiantes de primero a sexto grado de primaria.

🌟🎥 ¡Un nuevo espacio para aprender y divertirnos! Desde el lunes 11 de mayo comenzamos con las clases por televisión de #ConéctateConLaEstrella para primaria. Les compartimos los horarios de toda la semana. #ProtégetePanamá pic.twitter.com/ziZrTHkBcn — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) 9 de mayo de 2020

Detalla que estas clases serán impartidas por el Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV), de lunes a viernes en horario de 9:00 a.m. a 11:00 p.m.; además serán retransmitidas por RPC y FETV de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.y por Hosanna Visión de 10:00 a.m. a 12:00 m.d.

Agrega que todos los lunes se dictarán clases de Español, los martes de Matemáticas, los miércoles de Ciencias Sociales y los jueves de Ciencias Naturales, mientras que los días viernes serán de juegos y rondas con una maestra de preescolar, además de la presentación de lecturas infantiles de Poli cuentacuentos y capítulos de Plaza Sésamo con recomendaciones para niños para evitar el coronavirus.

“Los estudiantes de las escuelas en todo el país podrán escuchar y observar las clases y poner en práctica las tareas correspondientes al currículo nacional, que les asignen los educadores”, indica el Meduca.

Por otro lado, informa que para los niveles de premedia y media las clases serán incorporadas el próximo lunes 18 de mayo a través de las pantallas de TVMAX y SERTV.

Añade que en el caso de las emisoras, la próxima semana arrancarán con alumnos de media académica en Nacional FM, Crisol FM y Radio Nacional AM, emisoras que desde la semana pasada, transmiten clases de primaria y premedia. A este proyecto se sumará RPC Radio y Radio Panamá.

Resalta que esta iniciativa va acompañada de la impresión de 425 mil guías para los estudiantes y de la conexión entre docentes y alumnos a través de las direcciones de los centros educativos y las direcciones regionales de Educación.

Cabe mencionar que la implementación de estas clases forma parte de la iniciativa Conéctate con la estrella, que a su vez forma parte de una alianza entre el Ministerio de Educación (Meduca) y medios de comunicación, para ofrecer a los alumnos una alternativa educativa durante la panademia por el COVID-19.

"Conéctate con la estrella además de comunicar y traducir en lengua de señas panameñas, pone a disposición La Estrella se conecta con la diversidad, donde brinda recursos que permiten que cada estudiante realice la actividad para aprender en equiparacion de oportunidades”, resalta el Meduca.