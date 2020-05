Teiga Castrellón • 14 May 2020 - 01:14 PM

Desde este jueves más de 2,054 mil estudiantes del Centro de Formación Integral Guillermo Endara Galimany y de la escuela Nuestra Señora de La Merced, iniciaron cursos virtuales a través de la plataforma Titán by Educaline, tras una alianza estratégica entre esta empresa y el Ministerio de Educación (Meduca).

En el centro Guillermo Endara Galimany esta alianza beneficiará a unos 1,600 alumnos de primero a duodécimo grado y 89 educadores recibieron las respectivas capacitaciones, a través de las cuales tenían a disposición 217 cursos y podrán encontrar seminarios, inducciones y cinco ‘webinars’ de reforzamiento.

Mientras que en la escuela Nuestra Señora de La Merced, unos 454 alumnos de primero a noveno grado podrán participar en unos 111 cursos, sesiones de capacitación y una inducción. Y en este plantel 32 educadores ya fueron capacitados.

Mediante un comunicado el Meduca añadió que "los estudiantes de duodécimo grado del centro Guillermo Endara Galimany, de 8:15 a.m. a 9:00 a.m., con apoyo de una docente de matemáticas y de inglés, iniciaron los respectivos cursos, mientras que, a las 9:00 a.m., un profesor de inglés impartió clases transversales con libros digitales de ciencias naturales a alumnos de noveno grado de la escuela Nuestra Señora de La Merced, ubicada en El Chorrillo".

"Los alumnos de hoy son nativos digitales y emplean a diario las TICs para relacionarse, comunicarse, divertirse y ya es hora de que las utilicen para adquirir nuevos conocimientos y dentro de muy poco para acceder al mercado laboral, por lo que exhorta a los estudiantes a que aprovechen el uso de una herramienta digital de última generación", indicó el presidente de Educaline, Miguel Ángel Temprano.

Esta alianza permitirá que los docentes desarrollen sus habilidades tecnológicas, además de que esta plataforma les permitirá trabajar de manera sencilla en un contexto digital y en consonancia con el periodo de confinamiento que llevó al cierre temporal de las escuelas para mitigar la propagación del COVID-19.

El Meduca indica que Educaline les ha puesto a disposición más de 50 mil licencias que les permitirá a los docentes incorporar las nuevas estrategias pedagógicas y didácticas en sus clases.