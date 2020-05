Nimay González • 18 May 2020 - 11:06 AM

Ante las protestas que han realizado en los últimos días los productores de arroz para exigir al Gobierno el pago de las compensaciones adeudadas, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, informó este lunes que ya se les ha pagado una parte de la deuda y que actualmente están trámite más 3 millones de dólares.

Publicidad

“Hasta el día viernes hemos pagado 27 millones de dólares en concepto del B/.7.50 que se adeuda a los arroceros, tenemos aproximadamente 3 millones y medios de dólares en tramitación entre el MEF y Contraloría que deben estar saliendo esta semana y parte de la otra, lo que haría un total de 30 millones de balboas y quedaríamos adeudando aproximadamente 11 millones de dólares”, detalló Valderrama en Telemetro Reporta.

Explicó que el dinero adeudado corresponde a un subsidio al consumidor que fue retenido por la pasada administración de Gobierno.

“El B/.7.50 no es ningún apoyo para el sector arrocero, muy por el contrario, a los arroceros se les debe pagar B/. 24.50 por cada quintal entregado al molino, pero en el Gobierno anterior el primer año se hizo así, pero después se le retuvo el B/.7.50 que es un subsidio al consumidor y no al productor, y se les paga 17 balboas”, indicó.

Agregó que se debe buscar la forma para que a los productores se les pague los B/. 24.50 completos.

“Hay que resolverlo, yo no me explico cómo los productores se dejaron quitar esos B/.7.50 que les corresponde a ellos, eso nunca debió hacerse y es una injusticia, hay que darles sus B/.24.50 y buscar un mecanismo ágil, creativo… el productor tiene que recibir sus B/.7.50, eso es de él, le pertenece a su utilidad, a su trabajo y queda entonces dentro de los mecanismo burocráticos del Estado y con los problemas que hay de tramitología... nosotros vamos a trabajar en eso y tengan la plena seguridad que los vamos a seguir apoyando, se les va a pagar el dinero que se les adeuda y sobre todo en esta cosecha igual que en la pasada el Gobierno no va a importar una sola onza de arroz si no se compra toda la producción nacional”, enfatizó el titular de Desarrollo Agropecuario.