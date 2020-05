Nimay González • 21 May 2020 - 02:05 PM

El abogado y defensor de los derechos de los privados de libertad, Roberto Sanguillén, cuestionó este jueves que la Dirección Nacional del Sistema Penitenciario de Panamá (DGSP) no está implementando las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19 en los centros penitenciarios del país.

“Las autoridades no están siquiera tomando las medidas previas de prevención de los privados de libertad, no están haciendo desinfección en las cárceles, no les están dando adecuaciones para que los privados de libertad puedan ser desinfectados, jabón, alcoholado, nada, absolutamente nada, eso es pura mentira”, enfatizó Sanguillén en RPC Radio.

La DGSP dio a conocer que en las cárceles del país se contabilizan a la fecha 133 casos de COVID-19 leves; 26 en el Centro Nueva Esperanza de Colón; 96 en el Centro femenino de Rehabilitación (Cefere); 10 en la Cárcel de Santiago de Veraguas; y 1 en La Nueva Joya, sin embargo, el jurista indicó esta cifra no es correcta.

“El Gobierno están mintiendo en cuanto a la cifra de coronavirus que hay en las cárceles, solamente en Colón hay más de 90 casos de coronavirus incluyendo custodios, policías y privados, en la Mega Joya se supo de un caso de una persona que estaba infectada de gravidez, se le llevó para el hospital y luego se reintegró nuevamente a los pabellones en la Mega Joya”, manifestó.

A su juicio las autoridades penitenciarias están cometiendo un grave delito de violación de los derecho humanos de los privados de libertad, detallando que tienes quejas sobre esta situación que le han llegado de Chiriquí, Colón, de la Mega Joya, La Joyita, la Cárcel de Mujeres, entre otras.

Con colaboración de Nitzia Ríos, periodista de RPC Radio