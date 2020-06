Nimay González • 3 Jun 2020 - 06:14 PM

El director regional del Ministerio de Salud (Minsa) en la provincia de Veraguas, Ovidio Mendoza, dio a conocer este miércoles que la entidad aplicará sanciones a los responsables de una fiesta de cumpleños realizada en el distrito de Mariato, provincia de Veraguas, tras la cual se han reportado varios casos positivos de COVID-19.

Informó que esperan que se dé por terminada la investigación sobre este hecho y “una vez que deslindemos responsabilidades el Ministerio de Salud impondrá las sanciones respectivas… estamos en espera de los nuevos resultados para ver el desglose de cuántos casos positivos tenemos”.

El jefe de Epidemiología del Minsa en Veraguas, Ricardo Chong, había detallado previamente que al parecer el contagio fue producido por una persona con sintomatología respiratoria residente en un corregimiento con alto índice de casos COVID-19, quien se trasladó desde el distrito de Santiago al distrito de Mariato para participar de la actividad familiar.

Señaló que están realizando seguimiento cerca de 20 personas, de las cuales cinco han dado positivo por coronavirus, y continúan el seguimiento a las otros 15 ciudadanos.

Por otro lado, Mendoza hizo un llamado a la población a evitar las aglomeraciones de personas.

"Queremos que la comunidad entienda que las aglomeraciones no son buenas de ningún tipo, hay ciertas actividades que queremos realizar dentro de nuestras familias y nuestra comunidad que en este momento no son las ideales y que podemos esperar en otro momento para realizarlas, pero que en este momento le sugerimos que no se realicen".