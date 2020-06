Teiga Castrellón • 11 Jun 2020 - 09:35 AM

El director de Educación Vial y defensa del usuario de la Autoridad del Transporte y TránsitoTerrestre (ATTT), Nicomedes Aizpurúa, le solicitó a los usuarios del transporte público llamar al 311 para interponer las denuncias públicas sobre el aumento de los pasajes y las fallas en el servicio.

"Es importante señalar que para todas las denuncias que se den ante Autoridad del Transporte y TránsitoTerrestre y que sean formal, se pide que cumplan con lo que la ley establece. Tiene que llamar al 311 y ahí dar su queja o denuncia, las denuncias no son anónimas son formales tienen que suministrar su nombre y número de cédula y de igual manera suministrarnos el número de la placa del vehículo y las rutas dónde se les está cobrando la tarifa de manera imprudente", acotó Aizpurúa.

Actualmente las únicas denuncias recibidas se han dado a través de las redes sociales y no cumplen con la formalidad establecida.

El funcionario señaló que actualmente están realizando operativos para hacer cumplir las reglamentaciones de la ATTT y el cobro justo a los pasajeros. Producto de estas revisiones se sorprendió a algunos conductores del área de Caimitillo haciendo cobros injustos y se les está llevando a cabo un proceso de cancelación del certificado de operación.

Ante la denuncia de que la ATTT da el aval para que se metan buses en una ruta, Aizpurúa enfatizó que esto estaba a cargo de las consesionarias y agregó que en las reuniones de la Junta Directiva que hace la autoridad los usuarios siempre han tenido su representación en estas.

Aizpurúa agregó que actualmente en Panamá Norte y Panamá Oeste los buses piratas no deben estar prestando el servicio porque no están dentro de las excepciones del Decreto 507 y no están avalados por las autoridades.