Linda Batista • 2 Jul 2020 - 10:11 AM

A fin de evitar más saturación en el sistema de Salud de Panamá, el Consejo Consultivo del Ministerio de Salud (Minsa) sobre COVID-19, propuso el nombramiento de más de 200 médicos con idoneidad.

De acuerdo con Camilo Alleyne, miembro del Consejo, se tiene prevista la implementación de más camas en el Hospital Modular, en el Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación (Inmfre), en la Caja de Seguro Social, abordar hospitales privados, instalar camas en el Centro de Convenciones Amador y en otros lugares, sin embargo, se podrán tener todas las camas que se quiera pero, si no se corta la transmisón, la cantidad de camas no alcanzarían jamás y los médicos no lo soportarán.

Ante esta realidad, indicó que "el abordaje y la estrategia no es curativa, es preventiva". "Si no prevenimos el problema no va a detenerse. Si la persona está en un domicilio que no tiene las mejores condiciones para estar aislado, se contagiaran los demás y ¿cómo no vamos a tener más casos así?, hay que voltear el enfoque, hay que cortar la línea de transmisión y para eso se debe ejecutar lo que se dice que se va a hacer", acotó.