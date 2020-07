Catherine Perea • 29 Jul 2020 - 12:18 PM

La Caja de Seguro Social (CSS) lanzó este miércoles 29 de julio un portal web de transparencia y la plataforma de datos abiertos.

Kathia Quiel, directora de la Secretaría Técnica de Responsabilidad y Soporte Institucional de la CSS, explicó que la página web cuenta con espacios del nodo de transparencia requeridos por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

Quiel detalló que el portal cuenta con un espacio de rendición de cuentas de la administración, compras hechas por la entidad, y los estados financieros desde 2005 hasta el 31 de diciembre, para que la ciudadanía tenga acceso a esta información.

También cuenta con enlaces del portal de Panamá Compras y la Contraloría General de la República con información sobre compras y refrendos a la entidad.

Enrique Lau, director de la CSS, dijo que con el lanzamiento de este portal buscan crear una interacción con la ciudadanía.

"Transparentamos los estados financieros, están allí cualquier persona los puede abrir, los puede ver y puede opinar", sostuvo Lau.

El proyecto de implementación del portal de datos abiertos dentro de la página web de transparencia de la CSS fue desarrollado por The Trust for the Americas en colaboración con el departamento para la gestión pública efectiva de la Organización de los Estados Americanos (OEA).