Catherine Perea • 17 Ago 2020 - 12:07 PM

Elsa Fernández, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), informó que continuará con las investigaciones administrativas que abrió tras denuncias que involucran a funcionarios de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

Pedro Ortiz, exasesor de la AAUD es investigado tras la realización de una fiesta el fin de semana en su residencia ubicada en Dorado Lakes en plena cuarentena total, y en la que apareció un vehículo del Estado, mientras que José Ruiloba, jefe de personal del Miviot es investigado tras la filtración de un audio en la que instruía y advertía a funcionarios del Miviot de dar like a las publicaciones del ministro Rogelio Paredes y el presidente, Laurentino Cortizo.

Publicidad

Fernández explicó que en el caso de Ortiz, debido a que éste presentó su renuncia al cargo no puede ser investigado por la vía administrativa, sino por lo penal, sin embargo, no le impide continuar con el proceso para corroborar si otros funcionarios están involucrados en el caso y mal uso de los bienes del Estado.

La investigación, indicó Fernández, deberá ser remitida al Ministerio Público (MP), por peculado de uso.

"Desde el punto de vista administrativo él ya no es servidor público, pero eso no inside que todos presenciamos peculado de uso. La ley me faculta a mi para de manera inmediata en proceder entonces a remitir la investigación que esté realizando y presentarla al Ministerio Público, así mismo necesito corroborar, que es parte del proceso, que no existen otros funcionarios implicados en el hecho", aclaró Fernández.

En cuanto al proceso seguido a Ruiloba, Fernández dijo que el ministro Paredes tendrá que contestar un cuestionario relacionado a sus funciones y al hecho registrado.

El Código de Ética, detalló Fernández, contempla sanciones como amonestación verbal, escrita, suspensión o destitución del cargo.