Nimay González • 17 Ago 2020 - 08:47 AM

La directora de empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Zaritma Simon, dio a conocer este lunes que a la fecha cerca de 38 mil contratos de trabajadores han sido reactivados y prevén que con la apertura de nuevas actividades económicas esta cifra vaya aumentando.

“Tenemos ahora mismo un acumulado de un poco más de 38 mil contratos de trabajo reactivados, esperamos que con la reapertura de las nuevas actividades a partir del día de hoy sean más los contratos que se vayan reactivando poco a poco. Sabemos que es una situación complicada, hemos tenido meses muy difíciles con el tema de la pandemia y el tema de empleo, pero estamos seguros que poco a poco con la reactivación económica y con la reapertura de las actividades más empresas van a reactivar los contratos de trabajo que han sido suspendidos”, manifestó Simon en Telemetro Reporta.

Por otro lado, indicó que los trabajadores cuyos contratos sean reactivados con la reapertura de nuevas actividades económicas, tendrán derecho a percibir el bono de B/.50.00, en concepto del Décimo Tercer Mes, que está siendo entregado a los trabajadores que permanezcan con sus contratos suspendidos antes del 15 de agosto.

“Aquellos trabajadores que hayan mantenido sus contratos de trabajo suspendidos serán acreedores a este bono de B/.50.00, todavía nosotros no tenemos la cifra de los contratos que van a ser reactivados, por ende estos trabajadores están en la data de contratos suspendidos y por ende van a ser acreedores a este bono de Décimo Tercer Mes… porque al momento en que se hizo la contabilidad, al corte para el bono esas personas estaban contabilizadas y obviamente no tiene un Décimo Tercer Mes y no sería justo para ellos el no percibir este ingreso adicional”, explicó.