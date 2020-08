Catherine Perea • 24 Ago 2020 - 10:10 AM

Dirigentes del transporte selectivo en el distrito de San Miguelito, están solicitando a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) que se mantenga la medida de pares y nones, implementada por la pandemia del COVID-19.

Publicidad

La ATTT anunció el pasado 22 de agosto el levantamiento de esta medida en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Javier Córdoba, dirigente de los taxistas, dijo que esta decisión fue inconsulta y no es rentable para ellos, ya que no se ha dado una reapertura total de actividades, por lo que muchas personas no están laborando.

Además, argumentan que aunque se eliminó la restricción de circulación por horas según número de cédula, aún se mantiene la movilidad en días específicos según el género.

Los horarios de circulación fueron establecidos de acuerdo a los parámetros dados por el Ministerio de Salud (Minsa), de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.