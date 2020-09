Nimay González • 2 Sep 2020 - 09:04 AM

La abogada Suky Yard señaló este miércoles que existe una desigualdad en cuanto a la cantidad de personas permitidas para la realización de sepelios, esto luego de que circulara en redes sociales información sobre el desarrollo de las honras fúnebres de una dirigente política en la que se permitió la participación de una gran cantidad de ciudadanos, mientras que para el sepelio de Karen Velásquez, mujer que fue incendiada por su expareja el pasado 9 de abril de 2020, la iglesia le comunicó a los familiares que solo se permite un límite de 5 personas.

“La intención de nosotros no es ni politizar ni polemizar absolutamente nada, pero sí dejar en evidencia que no hay una igualdad en estos momentos… el día martes se nos comunica a través de la iglesia que para el sepelio de la joven Karen Velásquez solamente pueden asistir cinco personas debido a las reglamentaciones y condiciones que se han emitido, las medidas de bioseguridad y que no se nos permite que vayan más familiares, es decir el sobrino de la joven Karen Velásquez no puede asistir, la hija adolescente que es quien socorre a Karen Velásquez el día de los hechos tampoco puede asistir, se tuvo que escoger entre las personas que hay para que solamente pudieran entrar cinco”, declaró Yard en Telemetro Reporta.

Frente a esto, manifestó que quisieran entender por qué en este caso no se permite una capacidad mayor de personas, tal como sí ocurrió en el otro sepelio.

“Nos encontramos nosotros con el escenario anterior y reiteramos nuestro más sentido pésame para la familia, pero a nosotros solamente cinco y ni siquiera fuera de la iglesia, osea en el caso que yo voy o las tengo que llevar para colaborarles yo tengo que quedarme afuera, no puedo entrar, entonces no entendemos dónde está la igualdad si todos ciudadanos panameños, tenemos los mismos derechos, las mismas garantías, el mismo derecho constitucional nos asiste, entonces por qué nosotros nos tenemos que ver limitados a que solamente puede entrar su mamá, su hermana, un familiar más y dos amigos allegados a la víctima, entonces no entendemos por qué se ha tomado esa medida en este caso puntual”, recalcó.