Nimay González • 2 Sep 2020 - 10:08 AM

El diputado Víctor Castillo, secretario de la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional de Panamá, indicó este miércoles que el anteproyecto ley que busca establecer cambios de circulación de los autos particulares según la terminación de sus placas para las provincias de Panamá Oeste y Panamá, será consultado con todos los sectores.

“Este es un anteproyecto de ley que fue presentado y que no va ser ley de la República ni mañana ni pasado mañana, en esto tiene que hacerse un análisis y un estudio, esto si pudiera ser ley de la República no fuera para este año ni para el otro… creemos que es muy importante que se hagan todos los análisis y las conversaciones per se para la viabilidad de este anteproyecto de ley, este es un anteproyecto que no está escrito en piedra, al contrario, se iniciarán las consultas de todos lados para ver la viabilidad del mismo”, aseguró el parlamentario.

Reiteró que la iniciativa tiene como objetivo darle más fluidez al transporte público en las calles para evitar los tranques, tomando en cuenta que Panamá ahora mismo presenta un parque vehicular de un millón y medio casi de autos a nivel nacional y el 75% transita en la ciudad de Panamá y Panamá Oeste.

“Nosotros estamos muy interesados y muy preocupados primero que todo por la salud de la población panameña en cuanto al estrés, la ansiedad que vivimos todos los que transitamos la capital en estos tranques, yo estoy consciente y muy claro de que cada uno de nosotros quiere transitar por la ciudad en el carro que tenemos cada uno, sin embargo, es importante que veamos más allá de esto, nosotros presentamos esta iniciativa como una más y no es ley de la República”, recalcó.