Nimay González • 20 Sep 2020 - 01:14 PM

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Julio De La Lastra, habló este domingo sobre la situación actual de las empresas ante la crisis causada por la pandemia de la COVID-19, señalando que muchas no lograrán reabrir.

“Estamos estimando que un 40% de empresas no reabrirá o si lo hacen será muy lentamente, hay unos estimados que hablan de un 25% de empresas de la micro, pequeña y mediana empresa que simple y llanamente no podrán abrir y que un 15% abrirán muy precariamente, con mucha dificultad, de allí el balance del 40%”, explicó De La Lastra en el programa dominical Cara a Cara.

Por otro lado, señaló que los préstamos o ayuda de rescate financiero anunciadas por el Gobierno Nacional para las micro, pequeñas, medianas empresas tienen mucha burocracia, por lo que hace un llamado a que se agilicen los trámites.

“Se ha anunciado una serie de cantidades disponibles, sin embargo, las quejas frecuentes y constantes que recibimos son que los protocolos y la forma de acceder no están debidamente identificadas o no están claras, hay mucha burocracia… entonces nosotros lo que respetuosamente hemos dicho es identifiquemos de dónde salen los fondos, cómo se puede aplicar eficientemente, eliminar todo lo que sea burocracia que a lo único que conlleva es a la frustración del individuo o empresa que aplica, para ver si nosotros podemos destacar porque a la fecha no han habido muchos fondos o préstamos que se hayan otorgado a las empresas y el diario comentario es: no podemos hacerlo porque hay demasiadas trabas burocráticas, hay mucha inflexibilidad, hay excesivos colaterales, etcétera”, expresó.

Asimismo recomienda la instalación de una mesa de diálogo urgente para abordar este tema, enfatizando que el desembolso de estos fondos representa una forma de robustecer a las empresas que producto de la crisis causada por la pandemia del coronavirus están en situación precaria, principalmente tras seis meses de no generar ingresos, “esa es una de las tantas formas que hemos sugerido para salir lo mejor librados de esta crisis”.