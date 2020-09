⚠️ATENCIÓN⚠️

🔴Panamá y Panamá Oeste🔴



👉Se extiende una hora el horario para la circulación del transporte público selectivo



⏰5:00 a.m. - 12:00 a.m.



☝️Importante recordar que se mantiene la circulación (par y non) según el último dígito de su número de placa#UnPanamáMejor pic.twitter.com/4PmKQGP1Zf