Nimay González • 7 Oct 2020 - 10:30 AM

El alcalde de Isla Colón, Emiliano Torres, manifestó este miércoles que durante la visita sorpresa realizada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, abordaron temas relacionados con la situación del corregimiento de Cauchero, donde en los últimos días se han registrado protestas las cuales indicó, se originan en rechazo a la segregación del distrito de Bocas de Toro para incorporarlo al distrito de Almirante.

“La visita del Presidente a Bocas del Toro fue más por el tema de Cauchero, es un corregimiento creado hace 21 años y está incorporado en el proyecto 135 que lo segrega del distrito de Bocas del Toro y los lleva al distrito de Almirante, esa es la razón de toda la protesta que se ha hecho durante más de un mes en que Cauchero se ha venido manifestando, lo único que busca Cauchero es que se le escuche y se le tenga un poquito de respeto y que ellos tomen la decisión de incorporarse al nuevo distrito o quedarse en el distrito de Bocas del Toro. Lo que están pidiendo es que se les respete el derecho a opinar y a decidir si se van o se quedan”, aseguró Torres.

Añadió que frente a esto, él recomendó al mandatario panameño la realización de un plebiscito, para que sea la propia población de Cauchero la que decida si es segregada o no.

El Presidente “realmente estaba buscando opiniones porque el que más consulta menos se equivoca y él consideraba que la opinión mía puede ser fundamental en la decisión que él pueda tomar, yo le recomendé y mi humilde opinión es que tomar una decisión de vetarlo traería un problema, sancionarlo traería otro problema, lo más factible y lo más sano sería que a Cauchero lo saque del proyecto o lo ponga a decidir por medio de un plebiscito que es lo que Cauchero está pidiendo, que nadie tome la decisión por el corregimiento, sino que sea la población la que tenga el único derecho de decir me voy o me quedo”, manifestó.

Negó que las manifestaciones se deben a la creación de 10 nuevos corregimientos en Bocas del Toro, lo cual indicó es apoyado por él y por Cauchero.

“Los 10 corregimientos es un tema aparte, la segregación de Cauchero es el problema y es el meollo del asunto en este momento, Cauchero no se está creando, se está segregando… en el tema de los 10 corregimientos que se están creando Cauchero está a favor de esa creación, claro que es beneficioso para la provincia crear más corregimientos porque produce más desarrollo… los 10 corregimientos no ha sido el problema de las manifestaciones de Cauchero, Cauchero está peleando por su corregimiento porque están claros que se les ha irrespetado y no se han hecho las consultas para decidir si se va o se queda, dos o tres personas están tomando la decisión de que se llevan a Cauchero para Almirante”, recalcó.