Nimay González • 23 Nov 2020 - 07:52 AM

La presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP), Ana Reyes, dio a conocer este lunes que son más de 100 enfermeras que han manifestado que hay atraso en cuanto a sus pagos y turnos extras.

Publicidad

Indicó que durante una reunión sostenida el pasado viernes 20 de noviembre con el jefe de Recursos Humanos del Ministerio de Salud (Minsa), Omar Castillo, se les planteó que este es un grupo reducido de la gran mayoría, frente a lo cual ANEP insiste en la necesidad de que se implementen soluciones y cambios en los procesos para evitar que este atraso en los pagos siga ocurriendo.

Agregó que durante el encuentro, el Minsa les indicó que en la segunda quincena de noviembre y en diciembre se realizarán los pagos, además de que a partir del próximo año se está contemplando extender la duración de los contratos hasta seis meses, sin embargo, Reyes señala que esto no resolverá el problema de atraso.

“Ellos nos dijeron que esa era su forma por ahora de solucionar, que a partir del otro año iban a procurar que los contratos fueran por lo menos de seis meses, pero esto no nos resuelve porque el tema es que mientras que no cambien los proceso administrativos, mientras que no se agilicen, le harán contratos de seis meses, pero entonces ¿cuándo cobrarán? ¿tendré un contrato de seis meses pero tendré que esperar de todas maneras dos meses para que me pagues?... ellos hablaron de dos fechas para apagarlo ahora en la segunda de noviembre y otras que cobrarán en diciembre, pero nosotros le insistimos que esto no nos resuelve el problema porque lo que queremos es que las compañeras tengan esa seguridad económica y eso se resuelve con contratos permanentes”, enfatizó Reyes.

Con relación a los casos de la dualidad de funciones señalados por el Minsa, Reyes explicó se trata de enfermeras que trabajan en dos instalaciones de salud, lo cual viene ocurriendo desde hace décadas debido a que no alcanzan la cantidad de enfermeras que hay, ante lo cual se le planteó a Castillo que debe haber una forma de solucionar esta situación sin que se les atrasen los pagos.

Agregó que de igual forma se les indicó que por el momento no se les podía asegurar los contratos permanentes, que sobre las deudas de turnos extras no se tiene una fecha para el pago, y que en la deuda de las enfermeras que son especialistas, a partir del otro años es que van a reconocer la escala de especialidad.

“Nosotros le estamos hablando de este año porque ya llevamos acumulado desde el 2017 y dicen que están consiguiendo las partidas para el otro año, todo es el otro año, entonces no sabemos, hoy es el presente, el otro año está por verse, y nosotros insistimos en que se tiene que solucionar, tiene que hacer cambios en los procesos porque no podemos seguir con esa frase de que siempre se ha hecho así y que esto es lo normal. No estamos en tiempos normales, cuándo lo van a entender, tenemos que mejorar la eficiencia administrativa que ahora nos golpea, esos son cambios que se tienen que hacer desde hace años y se requieren para que el sistema sea más eficiente”, puntualizó.