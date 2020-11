Teiga Castrellón • 27 Nov 2020 - 10:14 AM

El director de la Región Metropolitana de Salud, Israel Cedeño señaló que las reglas están claras para la población panameña sobre las horas de circulación para las fiestas de fin de año, asegurando que hasta el momento priman los toques de queda.

Publicidad

"Es sencillo, el toque de queda, por ahora ¡ojo! es a las 11:00 p.m. acá en Panamá, acuérdese que hay otros lugares que se amplió hasta las 7:00 p.m... yo a las 11:00 de la noche debo estar en mi casa y ya, no debo estar movilizándome, debo estar en mi casa, excepto las personas que por nuestras funciones debemos estar en la calle", sentenció Cedeño.

El director acotó que a pesar del repunte de los casos de COVID-19 que existe en Panamá, todo está dentro de lo manejable para el sistema de salud, sin embargo le recalcó a la población a que se comporten y mantengan el autocuidado, ya que de eso dependerá el aumento de contagios en los próximos días y el repunte de la economía panameña.

Cedeño fue enfático al señalar que no se prevén confinamientos por el momento, y destacó que hay que hacer un balance entre la economía y la salud.

"El problema no es que hayan mil personas en la calle, el problema es que 2 o 3 no cumplan con las medidas de bioseguridad o bajen la guardia para que esto continúe... No podemos seguir viviendo encerrados, tenemos que aprender a vivir con este virus, y tenemos que aprender a fortalecer nuestras medidas... Garantizando la seguridad colectiva y manteniendo una actividad económica pujante, porque no podemos seguir encerrados ", acotó Cedeño.

Las medidas de restricción solo se tomarán en casos extremos y por el momento se evalúa si se ampliará el toque de queda para las fiestas de fin de año.