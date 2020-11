Linda Batista • 29 Nov 2020 - 11:10 AM

A fin de conocer el número real de personas que se han contagiado de COVID-19 en Panamá, el Instituto Conmemorativo Gorgas iniciará este lunes 30 de noviembre un estudio de seroprevalencia de SARS-CoV-2 en Panamá.

El estudio revelará la cantidad total de anticuerpos que tiene una persona, y diferenciar si son anticuerpos agudos (enfermedad reciente) o inmunoglobulina; cuántas personas se han expuesto al virus y no fueron detectados porque fueron asintomáticos o no llegaron al sistema de salud; y cuántas personas se expusieron, cuántas son susceptibles y cuán lejos está Panamá para la inmunidad poblacional (no se espera que sea mayor de 14%).

Asimismo, ayudará a determinar dónde priorizar la vacunación, no solo basado en grupo etario, personal de salud y comorbilidad, sino por áreas del país donde hay mayor número de susceptibles.

El estudio se llevará a cabo en 10 corregimientos ubicados en Panamá Note, Panamá Oeste, Panamá Este y San Miguelito.

Para desarrollar este análisis, unos 60 voluntarios se han estado capacitando sobre los objetivos del proyecto, el uso de equipo de protección personal y las medidas que deben seguir.

El estudio, que es denominado “Sostenibilidad de las medidas de contención, mitigación y supresión de COVID-19 en Panamá y su impacto a nivel de la severidad y dinámica de transmisión del SARS-CoV-2”, y está encabezado por Jean Paul Carrera, recluta aleatoriamente a 3 mil personas para tomarles muestra de sangre, que será analizada en los laboratorios del Gorgas.

De acuerdo con Carrera, los corregimientos elegidos fueron seleccionados de forma aleatoria, considerando los que prevalecen con más casos de coronavirus.

A un mes de terminar el 2020, Panamá superó los 163 mil casos de coronavirus y acumula más de tres mil muertos, con un porcentaje de letalidad de 1.9, un RT de 1.17 y una economía en crisis.

Estte proyecto recibirá aportes del Movimiento Todo Panamá, enfocado a fortalecer la ciencia, que en estos momentos de crisis necesita más presupuesto para el desarrollo de las investigaciones.