RI • 9 Dic 2020 - 04:01 PM

Luego de una confusa declaración que dio la mañana de este miércoles, el presidente de Panamá Laurentino Cortizo aclaró que de dar positivo por COVID-19 cumplirá con la cuarentena que establece el Ministerio de Salud.

“Si en algún momento llego a salir positivo (por coronavirus), de la mano de Dios me la voy a rifar, pero no me voy a quedar en mi casa, a mí no me hicieron para quedarme en casa, a mí me gusta salir, ver la gente, hablarle”, expresó Cortizo más temprano.

A Cortizo le llovieron las críticas en redes sociales, especialmente porque el país se encuentra en uno de los momentos más críticos por el aumento de contagios, donde se han reportado hasta más de dos mil casos en un solo día, lo que ha llevado al Gobierno a endurecer las medidas sanitarias en algunas provincias, y a reforzar el mensaje de “Quédate en casa”.

“Ser presidente conlleva riesgos que enfrento a diario. Con mayor razón, de salir positivo, cumpliré con la cuarentena establecida para seguir trabajando en todo el país”, escribió Cortizo posteriormente en Twitter.

El mandatario reveló que, como cada semana, este miércoles se hizo una prueba y resultó negativa.

Hasta este martes 8 de diciembre, Panamá registraba un total de 181,166 casos acumulados de COVID-19.