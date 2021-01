Nimay González • 27 Ene 2021 - 01:14 PM

Un funcionario de la Junta Comunal de Bella Vista fue agredido la noche del martes, mientras realizaba una inspección en el restaurante La Fragata, ubicado en Obarrio, luego de que moradores denunciaron la presencia de personas dentro del local a pesar de la prohibición de atención al público.

Publicidad

Christian Vieira, explicó que al llegar al lugar procedió a grabar lo que acontece dentro del local, momento en el que una de las personas encargadas del lugar salió e intentó quitarle el celular, lo empujó y lo amenazó, frente a lo cual solicitó el apoyo de la Policía Nacional.

“Pudimos observar a varias personas en varias mesas dentro, procedí a grabar desde el exterior y uno de los encargados, que se ve en los vídeos que circulan en las redes, procedió a intentar quitarme el celular, me empujó, me amenazó, tuve que solicitar el apoyo a la Policía, no me dejaban salir del sitio, la Policía llegó, al momento de solicitar los documentos se negaron a entregarlos, la citación para el Municipio se dejó por debajo de la puerta ya que ni siquiera quisieron recibirnos posteriormente”, detalló Vieira.

El representante de Bella Vista, Ricardo "Ricky" Domínguez, indicó que tomar fotografías y vídeos forma parte de las funciones que deben realizar como prueba y parte del registro, y espera que las autoridades correspondientes impongan la multa que se requiera en este caso.

“El funcionario Cristian Vieira de parte de la Junta Comunal fue amenazado por algunas personas que salen en el vídeo que le querían quitar el celular, donde no lo dejaban tomar fotos que es parte de las funciones de él, tomar fotos como muestra de que estaban incumpliendo la norma de que no podían atender dentro del lugar, el funcionario está haciendo un informe de todo lo que vio, con detalles, con foto, el vídeo para entonces dárselo al Municipio de Panamá y al Ministerio de Salud para que ellos tomen las medidas que tiene que tomar y ojalá sean multados”, manifestó Domínguez.

Cabe mencionar que en septiembre de 2020, el restaurante La Fragata fue sancionado con 5 mil dólares debido a la realización de una fiesta en agosto, incumpliendo las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud (Minsa)