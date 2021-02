Catherine Perea • 22 Feb 2021 - 12:38 PM

Juan Miguel Pascale, director del Instituto Conmemorativo Gorgas confirmó que actualmente se están investigando otros 20 casos sospechosos de reinfección de covid-19.

Publicidad

El pasado 20 de febrero, este instituto confirmó científicamente el primer caso de reinfección de esta enfermedad. Se trata de un hombre de 36 años que reside en la ciudad y cuyo segundo cuadro fue más leve.

“Hay veinte casos probables, no es tan fácil poder confirmarlos debido a que no necesariamente tenemos muestras de buena calidad de todos los sujetos y tienen que ser muestra de la primera y de la segunda infección y esos criterios no son fáciles. Segundo esas personas tienen que haber estado asintomáticos en el medio, y más de cuarenta y cinco días de separación entre un cuadro y otro”, explicó Pascale.

Por su parte, Sandra López, jefa del departamento de investigación en virología del Gorgas, detalló que estos casos sospechosos de reinfección han sido enviados desde hospitales como el Instituto Oncológico y el Complejo Hospitalario por médicos que dan seguimiento a sus pacientes.

López indicó que según recomendaciones de organismos internacionales los casos de reinfección deben tener más de 90 días entre la primera y segunda infección.