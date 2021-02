Nimay González • 25 Feb 2021 - 10:30 AM

Tras la renuncia presentada el miércoles por Eduardo Ulloa al cargo de procurador de la Nación de Panamá en medio del escándalo sobre abusos y maltratos a menores de edad en albergues, han surgido múltiples reacciones que piden una explicación sobre esta decisión y señalan la necesidad de una reforma constitucional a través de una Asamblea Constituyente.

Publicidad

En este sentido, el presidente del Partido Cambio Democrático, Rómulo Roux, manifestó que esta renuncia requiere de una aclaración por parte de Ulloa, al tiempo que es una muestra de que el país está viviendo en “un sistema político colapsado” lo cual debe ser tomada como un llamado de atención para actuar al respecto.

“Todo indica que hay algo adicional, todo indica que hay algo detrás de esa renuncia que es una renuncia que nosotros tenemos que tomar como un llamado de atención, como un llamado de auxilio al sistema de justicia, este país no aguanta más con este sistema colapsado y agotado, no importa a quien pongas allí, si llega a tratar de impartir justicia dentro de un sistema que no funciona no va a funcionar, por eso requerimos cambios profundos a la Constitución Nacional, por eso requerimos una Asamblea Constituyente y la única forma, porque ni la Asamblea ni el Presidente van a llamar a una Asamblea Constituyente, nos toca a nosotros como panameños salir a buscar las firmas para llamar a una Constituyente y hacer los cambios que este país requiere para que empecemos de verdad a ver un cambio, a ver justicia”, expresó Roux.

Asimismo, la exprocuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, considera que algo debió haber ocurrido que llevó al procurador Ulloa a tomar la decisión de renunciar al cargo, frente a lo cual señala la importancia de que haya un diseño constitucional nuevo debido a que la actual arquitectura de poder está desbalanceada.

“Las instituciones necesitan una refundación, con una participación amplia, inclusiva, donde haya un debate nacional pero verdadero, desde las bases para saber qué país queremos y nos merecemos porque el que tenemos no está funcionando… no importa quién llegue si el sistema está podrido el que llegue tiene que funcionar con ese mismo sistema podrido, por eso es que yo decía y lo decía también en ese momento Saúl Méndez, cada uno con una visión distinta desde el punto de vista ideológico, hay que refundar el país con un diseño constitucional nuevo, porque la arquitectura de poder como está el balance, eso está desbalanceado, hay un desequilibrio total, hay demasiada injerencia y en este caso a mí no me queda la menor duda que ha pasado algo respecto a las posibles responsabilidades de altos funcionarios del Gobierno lo que ha llevado al Procurador a decir hasta aquí llego yo”, señaló Gómez.

De igual forma, el excandidato presidencial y fundador del movimiento Otro Camino Panamá, Ricardo Lombana, expresó que la justicia del país agoniza, está en pedazos y representa un escenario que si no es atendido de manera contundente va a comprometer la estabilidad democrática del país, por lo que esta de acuerdo en la necesidad de que haya una Asamblea Constituyente.

“Yo coincido en el planteamiento de que el país necesita una Constituyente y la Constituyente va a ser la única forma de evitar una escenario de inestabilidad democrática”.

Además considera que la renuncia del procurador Ulloa es “el anuncio de que el caso de los albergues lo van a cubrir con el manto de la impunidad y no va a pasar absolutamente nada y eso la sociedad panameña no lo puede permitir”.

“Todo indica que el país no va a conocer hasta el fondo a los implicados en el tema de los albergues y que la salida del Procurador tiene que ver con eso y no solo el horrible caso de los albergues, recordemos que aquí tenemos el caso Odebrecht, el caso que compromete a tres administraciones anteriores, la administración del PRD con el expresidente Torrijos, a la administración del expresidente Martinelli, y a la administración del expresidente Varela, tres administraciones que fueron señaladas directamente por los delatores y ejecutivos de Odebrecht como parte de un esquema de megacorrupción y además involucra a esta administración, porque hemos visto escándalos durante la pandemia que debió investigar el procurador Ulloa, lo que estamos viendo es el anuncio de un pacto de impunidad entre los que están detrás del poder y ciertas mafias que aquí mueven los hilos de la justicia para ponerle nuevamente tierra”, enfatizó.