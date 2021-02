Catherine Perea • 26 Feb 2021 - 09:12 AM

La Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá (ARBYD) denunció persecución por parte del Ministerio de Salud (Minsa) a varios negocios, en medio de la reapertura de este sector.

Abdiel Celis, presidente de ARBYD mencionó por ejemplo la situación que atraviesa de Boquete Brewery Company, en la provincia de Chiriquí se mantienen cerrados, por supuestamente no cumplir con las medidas de bioseguridad.

“Al día de hoy están cerrados por el Minsa porque dicen que no cumplen con los protocolos. Sentimos presión fuerte por parte del Minsa, los tienen presionados, durante el verano que pasó les caían todos los viernes y hasta el lunes le dieron una notificación de que ya no podían abrir”, dijo Celis.

También habló sobre una situación en su local ubicado en Altos de Panamá, en el distrito de San Miguelito el pasado martes. De acuerdo con Celis, funcionarios de la Región Metropolitana de Salud realizaron una inspección en el lugar, cuando es competencia de las autoridades de Salud de San Miguelito.

Según Celis, los funcionarios argumentaron que estaban operando fuera de la hora permitida.

“Hable con la doctora Yamileth López, me dijo eso no procede porque quien tenía que hacer el operativo era el Minsa de San Miguelito, no la Región Metropolitana”, sostuvo.

Celis también denunció que hasta la fecha, el Minsa no ha aprobado los protocolos de bioseguridad de los bares y cervecerías.