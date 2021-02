Nimay González • 26 Feb 2021 - 12:41 PM

Los sorteos de la Lotería Nacional volverán a realizarse con normalidad, ante el levantamiento de la cuarentena total de los fines de semanas a partir del próximo 6 de marzo, así lo informó este viernes la Lotería Nacional de Beneficencia.

“A partir del 6 marzo, con el levantamiento de la cuarentena total, se normalizarán los sorteos de la Lotería Nacional con todas las medidas de bioseguridad emanadas del Ministerio de Salud”, indica la entidad en un comunicado.

Señala que los sorteos se realizarán a puertas cerradas en su horario acostumbrado, 1:00 p.m., desde el auditorio de la sede principal Ing. José Gabriel Duque Amaro, siguiendo todos los protocolos.

Explica que para los sorteos dominicales, la devolución opcional se hará los días sábados en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., y la obligatoria los días domingos de 8:00 a.m. a 12:00 m.d.; mientras que para los sorteos intermedio, la devolución opcional se realizará los días martes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., y la obligatoria los días miércoles de 8:00 a.m. a 12:00 m.d.

Según el calendario establecido por la Lotería, los siguientes sorteos se realizarán en las siguientes fechas:

Viernes 5 de Marzo: se realizará el sorteo N°5281-3970 que corresponde al domingo 7 de junio de 2020, dedicado al Día Mundial de los Océanos. La devolución de opcional se hará el jueves 4 de marzo en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y la obligatoria el viernes 5 de marzo de 8:00 a.m. a 12:00 m.d.

se realizará el sorteo N°5281-3970 que corresponde al domingo 7 de junio de 2020, dedicado al Día Mundial de los Océanos. La devolución de opcional se hará el jueves 4 de marzo en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y la obligatoria el viernes 5 de marzo de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. Miércoles 10 de marzo: será el sorteo N°2794-3034 con el diseño del Corpus Christi, que corresponde al miércoles 10 de junio del 2020.

será el sorteo N°2794-3034 con el diseño del Corpus Christi, que corresponde al miércoles 10 de junio del 2020. Domingo 14 de marzo: tendrá lugar el sorteo N°5282-3971 en reconocimiento al Día del Trovador y Poeta de la Décima, correspondiente al domingo 14 de junio de 2020.