Teiga Castrellón • 29 Mar 2021 - 01:36 PM

El Ministerio de Educación de Panamá (Meduca) iniciará desde este lunes 29 de marzo el Programa de Aprendizaje Acelerado dirigido a los estudiantes que tuvieron problemas de conectividad durante el periodo escolar del 2020.

Isis Núñez, directora de Media Académica del Meduca, adelantó que se contará con 500 instructores vocacionales los cuales tendrán una inducción para que empiecen a trabajar desde el 5 de abril con los estudiantes de la etapa de primaria, premedia y media.

"El Programa de Aprendizaje Acelerado tiene como finalidad beneficiar a los estudiantes que no se pudieron conectar durante el periodo escolar del 2020 por diversas causas, sobretodo aquellos, por ejemplo, estudiantes que no tuvieron conectividad y no se pudieron contactar con sus educadores. Tenemos cerca de 12,300 estudiantes hasta el momento inscritos y son estudiantes que también reprobaron más de cuatro asignaturas y que tienen deficiencias", detalló Núñez.

La directora hizo el llamado a los padres de familia para que se acerquen a las regionales educativas e inscriban a sus hijos y puedan recibir las clases que en el 2020 no pudieron.

"Hay un coordinador en cada provincia, en cada dirección regional, y los jóvenes todavía están a tiempo para que se puedan inscribir en el programa , ya que iniciamos el día 5 de abril en horario matutino y vespertino" acotó Núñez.