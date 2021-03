Teiga Castrellón • 30 Mar 2021 - 09:03 AM

Publio De Gracia, director de la Dirección General de Ingresos de Panamá (DGI), aseguró a Radiografía que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, decidió no aumentar los impuestos.

El director de la DGI indicó que les gustaría seguir ofreciendo a todos créditos, incentivos y todos exoneraciones, pero destacó que Panamá tiene unas de las bases fiscales más reducidas en la región.

Publicidad

"Nosotros otorgamos demasiadas incentivos, demasiadas exoneraciones, demasiados créditos que hoy en día están imposibilitando la recaudación de crédito en los impuestos. No estoy diciendo con esto que esos incentivos, esas exoneraciones no son estratégica, en gran mayoría son estratégicas y aportan de una manera indirecta a la recaudación de impuestos. Nosotros en el Estado y en el Gobierno, especialmente, hemos ya tomado una decisión hasta el momento de no aumentar los impuestos, esa es la decisión del presidente de la República, pero de dónde vamos a sacar ese dinero, no queremos seguir endeudándonos, pero tenemos que ser estratégicos. Revisar las normas vigentes, principalmente de algunas áreas donde algunos incentivos, algunas exoneraciones probablemente ya en estos tiempos no son necesarias", indicó De Gracia.

El director señaló que hay que estudiar el tema de los créditos, aunque destacó que la situación de los restaurantes, que son los comercios más afectados por la pandemia del COVID-19, se verá detenidamente.

Por otro lado, De Gracia señaló que el mes de marzo ha sido muy bueno en lo que a recaudación se refiere y eso se debe a que el consumo del panameño ha aumentado y se debe mantener así para que la economía siga creciendo.