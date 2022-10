2.1% de las casas no tiene agua potable, reflejan resultados de fase de prueba de los Censos Nacionales

Del total de viviendas visitadas, 7,000 fueron en Altos de los Lagos; 6,706 en Tocumen; y 4,799 en Capira.

De las 18,505 casas visitadas, 13,006 (70%) eran viviendas ocupadas; 275 (1%), eran viviendas con ocupantes ausentes; y 5,205 casas (28%) eran viviendas sin ocupantes, es decir residencias en las que no vive nadie.

El porcentaje de viviendas con ocupantes ausentes alcanzó el 14%, sin embargo con la nueva modalidad, que incluye visitas de varios días, se redujo al 1.5%; mientras que la tasa de rechazo total fue de 3.7%, lo que representa 692 viviendas.

Durante las pruebas tecnológicas, había 41,450 personas en las viviendas visitadas, de las cuales 20,142 eran hombres (48.6%) y 21,308 mujeres (61.%), con una edad mediana de 28 años.

Indicadores generales:

El índice de envejecimiento es de 27.4

El índice de la relación de dependencia es de 57

El porcentaje de mujer en edad fértil es de 51.6%

El porcentaje de menores de 10 años es de 17.6%

El porcentaje de menores de 15 años es de 27.2%

El porcentaje de personas de 15 a 64 años es de 64.9%

El porcentaje de personas de 65 años y más, es de 7.9%

La prueba tecnológica también reveló que el 98.9% de los niños de entre 6 y 11 años que residen en Altos de los Lagos, Tocumen y Capira, acuden a la escuela. El 1.1% de ellos no asiste a ningún centro educativo.

Censo2.JPG

Carencias en las viviendas:

Se identificó que del total de viviendas visitadas, el 0.6% tenía piso de tierra; 2.1% no tenía agua potable; 0.9% no tenía luz eléctrica; y 4.5% no contaba con servicio sanitario.

Confort en el hogar:

Por otro lado, 93.6% tiene celulares; 31.9% cuenta con computadora; 76.5% tiene Internet; 93.6% tiene televisión; el 56.4% tiene cable TV; 31.4% tiene automóvil; y 30.7% tiene aire acondicionado.

Pérdidas humanas y panameños que emigraron:

Desde el 2020, un total de 594 personas, que residían en las zonas visitadas, perdieron la vida por distintas causas. El 1.4% de los muertos, fallecieron a causa del COVID (104 personas).

Además, 102 personas emigraron a otros países.

Censo1.JPG

Recomendaciones:

Las autoridades dieron una serie de recomendaciones para los censos que se llevarán a cabo del 8 de enero al 4 de marzo de 2023.

Tener a un informante idóneo. Esta persona deberá saber cómo se perciben las personas que viven en el hogar, a nivel étnico, la realidad económica de cada uno, así como sus números de cédula, en caso de que no estén cuando los empadronadores vayan.

“Antes todos debían estar en la vivienda, ya no. El informante adecuado puede ser una persona mayor de 18 años, que conozca los datos de la vivienda, incluyendo los ingresos”, señaló Samuel Moreno del INEC, tras explicar que las preguntas del censo son datos estadísticos, y no individuales.

“El INEC no puede enviar estos datos individuales a nadie. No es un tema de impuesto”; aclaró, por lo que pide responder con honestidad.

El Contralor Gerardo Solís, calificó las pruebas, que se realizaron del 18 de septiembre al 15 de octubre, como "un rotundo éxito".