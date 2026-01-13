Accidente en Pacora: muere mujer tras vuelco de bus Chepo-Vía España

Una mujer perdió la vida y 11 personas resultaron heridas la noche de este lunes, luego del vuelco de un autobús de la ruta Chepo – Vía España, ocurrido en el puente sobre el río Pacora , en el sector Este de la ciudad de Panamá.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor del bus habría perdido el control del vehículo, lo que provocó que la unidad se volcara en plena vía, generando escenas de pánico entre los pasajeros.

Al lugar acudieron paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911), personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá y unidades de la Policía Nacional, quienes brindaron atención a los heridos y coordinaron su traslado a centros hospitalarios.

11 personas resultan heridas tras vuelco de bus en el puente del río Pacora

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2011033396894712259?s=20&partner=&hide_thread=false Una mujer falleció y 11 personas resultaron heridas la noche de este lunes, tras el vuelco de un autobús de la ruta Chepo - Vía España en el puente sobre el Río Pacora. Aparentemente el conductor perdió el control del vehículo. pic.twitter.com/j0OWyrcU0v — Telemetro Reporta (@TReporta) January 13, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima fatal, mientras que los lesionados presentan heridas de diversa consideración.

El tránsito en el área se vio afectado durante varias horas mientras se realizaban las labores de rescate, levantamiento del cuerpo y remoción del vehículo accidentado.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente, sin descartar factores como exceso de velocidad, fallas mecánicas o condiciones de la vía.