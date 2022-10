Accidente de tránsito en el tramo marino, corredor Sur

Se registran diferentes accidentes de tránsito

image.png @Traficocpanama

Este accidente no fue el único producto de las fuertes lluvias, si no que en la región de Panamá Este, una unidad del Metro Bus junto a un vehículo particular, protagonizaron un accidente de tránsito cerca del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el cual provocó un tráfico denso.

En el corregimiento de Bethania, distrito de Panamá, también se registro una colisión en calle 72 cerca de Cotel, el mismo no dejó heridos pero si daños considerables a los vehículos involucrados los cuales fueron una camioneta tipo Pik-up marca Toyota y un auto marca Nissan, tuvieron que ser removidos con grúas para agilizar el trafico.

El incremento de los ríos y la acumulación de basura, ha provocado que calles y avenidas queden inundadas, lo cual ha provocado que las vías estén trancadas y autos inundados, por lo tanto se recomienda a los conductores tomar vías alternas y ser pacientes para llegar a sus hogares con serenidad.