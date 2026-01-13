Aduanas investiga nuevo caso de presunto contrabando de fresas en la Zona Occidental

La Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera de la Zona Occidental inició la segunda investigación del mes por un presunto caso de contrabando de fresas , detectado durante un operativo de control en esta región del país.

El hecho fue identificado por agentes del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) en el puesto de control de San Isidro, donde se retuvo a un conductor panameño presuntamente vinculado al traslado irregular del producto.

Aduanas investiga segundo caso de presunto contrabando de fresas

De acuerdo con información de la Autoridad Nacional de Aduanas, se mantienen en curso las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del caso, conforme a lo establecido en la normativa vigente en materia aduanera y fiscal.

Las autoridades reiteraron que los operativos de vigilancia y fiscalización se mantienen activos en la Zona Occidental, como parte de las acciones para combatir el contrabando de productos agrícolas, una práctica que afecta la producción nacional, la seguridad alimentaria y la recaudación fiscal.