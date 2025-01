Alcalde Mayer Mizrachi reaccionó a la cancelación del 'Carnaval de la City' para este 2025.

El alcalde indicó que la alcaldía no puede considerar realizar en su totalidad ni confirmar que tomará la batuta de los carnavales de la ciudad, ya que el gasto no está dentro del presupuesto.

"La pregunta es si, en 45 días, la empresa privada puede coordinar entre sí para rescatar una actividad, aunque sea austera, en la ciudad capital. Ojalá se puedan poner de acuerdo, y siempre voy a estar a la orden para coordinar y en lo que les pueda apoyar. Estoy para apoyar lo que pueda hacer el sector turismo", indicó Mizrachi.

Destacó que la cultura panameña no debe depender del Estado, sino de la sociedad. "Solo porque no hay presupuesto público no significa que no hay presupuesto privado", señaló.

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, confirmó que este año no se realizará el Carnaval de la City. En su lugar, recomendó a los panameños optar por el turismo interno o asistir a los carnavales de las provincias.