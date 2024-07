Alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, denuncia "cashback" en la Planilla Municipal

“Lo que me entero ahora después de campaña es el famoso programa cashback. Mucha de esta gente estaba nombrada en ciertas juntas comunales y entonces le pagan un salario y cierta parte de ese salario iba hacia el padrino que le consiguió el nombramiento”, afirmó Mizrachi. “Lo que me entero ahora después de campaña es el famoso programa cashback. Mucha de esta gente estaba nombrada en ciertas juntas comunales y entonces le pagan un salario y cierta parte de ese salario iba hacia el padrino que le consiguió el nombramiento”, afirmó Mizrachi.

El alcalde señaló que ha recibido llamadas solicitando puestos de trabajo, pero su enfoque ha sido reducir la planilla en lugar de incrementarla. “Me han llamado a pedir puestos, yo estoy es sacando, no agregando, pero uno sabe quién era la botella y quién no, sabes cómo, las botellas no vienen a reclamar su destitución”, explicó Mizrachi.

Acciones por Mayer Mizrachi en el Municipio

Mizrachi mencionó que encontró en el municipio una planilla "cashback" con personas nombradas en juntas comunales, donde se les pagaba un salario y una parte de ese salario regresaba al padrino. Esta práctica ha sido identificada y el alcalde está tomando medidas para corregir estas irregularidades y asegurar que los recursos municipales se utilicen de manera eficiente y transparente.

La administración del alcalde Mizrachi continúa comprometida con la transparencia y la integridad en la gestión pública, trabajando para eliminar prácticas corruptas y mejorar la eficiencia del gobierno local. Para más detalles sobre las acciones del municipio, los ciudadanos pueden seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Panamá.