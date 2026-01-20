Alcaldía de Panamá lanza el Festival Carnavalístico "Verano que brilla" 2026

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, realizó el lanzamiento oficial del Festival Carnavalístico 2026 " Verano que brilla " , una propuesta que busca resaltar el talento nacional, fortalecer el turismo urbano y ofrecer una experiencia carnavalesca con proyección internacional en la capital.

Durante el anuncio, Mizrachi destacó que uno de los pilares del festival será dar protagonismo a los artistas panameños, al tiempo que se impulsa el carnaval como un atractivo turístico diferenciado.

"Resaltar a los artistas nacionales es una parte importante de estos carnavales. También resaltar el carnaval como un atractivo turístico para que el visitante tenga algo más que hacer, que viva un carnaval como ningún otro", expresó el alcalde.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2013404610493395380?s=20&partner=&hide_thread=false El alcalde de la capital, @Mayer Mizrachi, realizó lanzamiento del Festival Carnavalístico 2026, y destacó que el objetivo es promover un evento como atractivo turístico internacional. pic.twitter.com/dPtmHrADyA — Telemetro Reporta (@TReporta) January 20, 2026

Festival carnavalistico: un carnaval distinto al tradicional del interior

Mizrachi explicó que el concepto del Carnaval en la ciudad de Panamá apunta a una experiencia distinta a la tradición de Calle Arriba y Calle Abajo, muy arraigada en el interior del país.

"Es hermoso, pero el que quiere eso puede ir al interior. Lo que estamos produciendo en la ciudad es algo de carácter internacional, para un gusto turístico", señaló.

El alcalde subrayó que el objetivo es crear un carnaval único, pensado tanto para residentes como para visitantes extranjeros que eligen la capital como destino durante estas fechas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2013392523213816078?s=20&partner=&hide_thread=false El alcalde de Panamá, @Mayer Mizrachi, realiza el lanzamiento del Festival Carnavalístico 2026: “carnavales lo hicimos una vez y lo volveremos a hacer, pero el secreto de nuestro éxito siempre ha sido el trabajo en equipo. El mayor éxito de carnavales el año pasado fue la… pic.twitter.com/hdNdHEbcIk — Telemetro Reporta (@TReporta) January 19, 2026

Seguridad y trabajo en equipo, claves del éxito

Al referirse a la experiencia de carnavales anteriores, Mizrachi resaltó que la seguridad fue el mayor logro, calificando el sistema implementado como ejemplar.

"El secreto de nuestro éxito siempre ha sido el trabajo en equipo. El mayor éxito de los carnavales del año pasado fue la seguridad, fue perfecta", afirmó.

En ese sentido, reconoció el trabajo conjunto que se realiza con el Ministerio de Cultura, la Autoridad de Turismo de Panamá y la empresa privada, alianzas que considera fundamentales para garantizar un evento organizado, seguro y de alto nivel.