Panamá Nacionales -  16 de junio de 2026 - 15:09

Alcaldía de Panamá suspenderá atención al público desde las 2:00 p.m. por debut de la Selección

La medida de la Alcaldía de Panamá coincide con el debut de la Selección Nacional de Panamá en la Copa Mundial de Fútbol 2026 y permitirá apoyar.

Atención al público en la Alcaldía de Panamá será suspendida desde las 2:00 p.m.

Atención al público en la Alcaldía de Panamá será suspendida desde las 2:00 p.m.

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María Hernández
Por María Hernández

La Alcaldía de Panamá anunció que las oficinas municipales suspenderán la atención al público este miércoles 17 de junio a partir de las 2:00 p.m., en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 19 del 16 de junio de 2026, emitido por el Gobierno Nacional.

A través de un comunicado oficial, la entidad explicó que la medida responde al primer encuentro de la Selección Nacional de Panamá en la Copa Mundial de Fútbol 2026, un acontecimiento considerado histórico para el deporte panameño.

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Las autoridades municipales informaron que las labores administrativas y la atención a los contribuyentes y usuarios serán reanudadas en su horario habitual el jueves 18 de junio de 2026.

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La Alcaldía también aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de respaldo a la selección panameña, invitando a la ciudadanía a unirse al apoyo nacional durante el compromiso mundialista.

"Invitamos a todos los panameños a apoyar con orgullo y entusiasmo a nuestra Selección Nacional en esta histórica participación mundialista", destacó la institución en su comunicado.

La disposición forma parte de las medidas adoptadas por diversas entidades públicas del país con motivo del debut de Panamá en el Mundial 2026.

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