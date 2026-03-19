Alimentos podrían subir su precio por alza en la gasolina

El precio de los alimentos podría registrar incrementos progresivos en los próximos días, impulsados por el alza en el combustible, de acuerdo con comerciantes del mercado mayorista de Merca Panamá.

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Alimentos sienten impacto por aumento del combustible

Arrendatarios señalaron que varios alimentos ya muestran variaciones en sus costos, especialmente productos como papa, tomate, ajo y pepino. Indicaron que el encarecimiento del combustible influye directamente en la cadena de distribución, elevando los costos de transporte y adquisición.

Algunos comerciantes afirmaron que productos como el bulto de papa han registrado aumentos considerables, lo que obliga a ajustar los precios al consumidor.

Sin embargo, también destacaron que factores como el abastecimiento pueden generar fluctuaciones, permitiendo en ciertos casos mantener o incluso reducir precios para evitar pérdidas, debido a la naturaleza perecedera de los productos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034690406999355827?s=20&partner=&hide_thread=false El precio de algunos productos y alimentos podría estar registrando un incremento paulatino, ante el aumento del combustible, así lo indican arrendatarios de Merca Panamá. pic.twitter.com/udItjhNX4i — Telemetro Reporta (@TReporta) March 19, 2026

Estrategias ante variación de precios en alimentos

Ante este panorama, los vendedores explicaron que buscan estrategias para sostener la venta de alimentos, proteger la calidad de los productos y minimizar el impacto económico en sus negocios.

No obstante, advirtieron que, de mantenerse el incremento en el combustible, los precios podrían reflejar aumentos más notorios a partir de la próxima semana, afectando a consumidores a nivel nacional.