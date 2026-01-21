AND impulsa modelo para eliminar vertederos municipales en 2028

La Autoridad Nacional de Descentralización ( AND ) impulsa un nuevo modelo de gestión integral de residuos sólidos con el objetivo de eliminar progresivamente los vertederos municipales en Panamá para el año 2028, ante la situación crítica que enfrenta el país en la recolección y disposición de desechos.

En Panamá, este servicio ha dependido históricamente de vertederos a cielo abierto, sin separación previa de residuos y con sistemas de recolección limitados, lo que representa un riesgo para la salud pública y el ambiente.

Un estudio de línea base realizado por la AND identificó la existencia de 59 vertederos colapsados a nivel nacional, evidenciando la urgencia de implementar soluciones estructurales y sostenibles.

Ante este escenario, la AND promueve un modelo con asistencia técnica y financiera, sustentado en tecnología térmica de incineración controlada, orientado tanto a la eliminación de vertederos municipales como a la adopción de prácticas modernas de manejo de residuos.

El nuevo enfoque busca garantizar condiciones sanitarias adecuadas, reducir el impacto ambiental y avanzar hacia un esquema de economía circular, donde los residuos puedan ser valorizados.

Plan piloto: primeros pasos del nuevo modelo

El modelo será implementado inicialmente mediante un plan piloto, que contempla las siguientes acciones clave:

Saneamiento y estabilización del vertedero existente , incluyendo el tratamiento de lixiviados.

, incluyendo el tratamiento de lixiviados. Incorporación inmediata de tecnología de reducción volumétrica mediante incineración controlada.

mediante incineración controlada. Implementación de un modelo de valorización de residuos , bajo el enfoque de economía circular.

, bajo el enfoque de economía circular. Programa de capacitación comunitaria, enfocado en la separación en la fuente y la recolección diferenciada.

Coordinación interinstitucional y expansión nacional

La iniciativa contará con la asistencia técnica de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD). Una vez evaluados los resultados del plan piloto, el modelo será impulsado a nivel nacional por la Secretaría de Metas de la Presidencia, en coordinación con los municipios que cumplan con las condiciones técnicas y operativas requeridas.

Con esta propuesta, la AND reafirma el compromiso del Gobierno Nacional de fortalecer a los gobiernos locales mediante soluciones modernas y sostenibles que mejoren la calidad de vida de la población y consoliden una gestión ambiental responsable desde el ámbito municipal.