Aprehenden a 4 personas por engaño laboral, agresión sexual y robo a jóvenes

Las autoridades policiales y de investigación han dado un duro golpe a un peligroso grupo criminal que operaba bajo una modalidad de engaño extremadamente delicada. Cuatro personas fueron aprehendidas por su vinculación directa con esta red delictiva.

El método de operación del grupo se basaba en la vulnerabilidad de jóvenes que buscaban trabajo:

Engaño Digital: Citaban a jóvenes a través de falsas ofertas de empleos o supuestas entrevistas laborales.

Citaban a jóvenes a través de falsas ofertas de empleos o supuestas entrevistas laborales. Delito Múltiple: Una vez la víctima llegaba al punto de encuentro, el grupo procedía a agredirlos sexualmente y a robarles sus pertenencias.

Alerta sobre Nuevas Modalidades Criminales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1995942947255443792&partner=&hide_thread=false Las autoridades realizaron la aprehensión de cuatro personas por sus vinculaciones a un grupo criminal que citaban a jóvenes a través de ofertas de empleos, para agredirlos sexualmente y robarles.pic.twitter.com/ein13Idgb3 — Telemetro Reporta (@TReporta) December 2, 2025

La desarticulación de esta célula criminal subraya la necesidad de extremar las precauciones ante ofertas de empleo que se reciben por vías no oficiales o que solicitan reuniones en lugares inusuales o privados.

Las cuatro personas aprehendidas han sido puestas a órdenes de las autoridades competentes para la debida audiencia de imputación de cargos. Se espera que la Fiscalía de Delitos Sexuales y la Fiscalía de Crimen Organizado inicien las investigaciones para determinar el alcance total de la red y el número de víctimas afectadas.

Este caso sirve como una alerta crucial para la comunidad, especialmente para los jóvenes que buscan oportunidades laborales, sobre los riesgos de los engaños y estafas en línea que derivan en delitos graves.