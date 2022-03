Aprueban en segundo debate proyecto de ley que modifica Código Electoral e incluye artículo sobre revocatoria de mandato

Hay que destacar que previo al inicio del debate del proyecto, el diputado Luis Ernesto Carles presentó un Informe de Minoría donde solicitaba a los diputados rechazar por inconstitucional la inclusión del artículo 438-A que establece que “las decisiones que se tomen aprobadas por la mayoría de los diputados de la fracción parlamentaria a la cual pertenecen, no podrán ser utilizadas por los partidos políticos como causal de revocatoria de mandato, ni de expulsión de los diputados, inscritos o no en el partido político por el cual fueron postulados”. Sin embargo esta moción recibió 45 votos en contra de los diputados, por lo que no fue aprobada.